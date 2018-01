Com chuva, fechamento de portões para Fuvest atrasa em Ribeirão

Acostumada com muito sol, a cidade de Ribeirão Preto, no interior paulista, teve chuva intensa desde o início da manhã deste domingo, 30, dia da prova da Fuvest. Na Unaerp, principal local do vestibular na cidade, a chuva somada a um jogo de futebol, entre o Botafogo da cidade e o São José, fez com que os portões fossem fechados às 13h10.

O motivo do atraso foi o trânsito nas imediações do Estádio do Santa Cruz, próximo ao local da prova, somado à chuva. Vários candidatos tiveram que correr nos minutos finais para entrar nas salas onde o teste seria aplicado.

Quando já passava das 13h11, os portões ainda foram reabertos para uma candidata retardatária. No local, somente uma pessoa ficou sem fazer o vestibular, mas era treineira.