Com alto número de acessos, portal do Fies sai do ar

SÃO PAULO - O portal de acesso ao sistema de inscrição do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) saiu do ar no fim da manhã desta quarta-feira, 25. De acordo com a assessoria de imprensa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o site já está em manutenção e a expectativa é que volte ao norma nas próximas horas.

Ao tentar clicar na seção de inscrições do site, o estudante é redirecionado para a página principal do Ministério da Educação (MEC). Com alta volume de acessos, o portal tem apresentado instabilidade desde a segunda-feira, 23, quando foi reaberto para novos contratos de financiamento.

O prazo para pedir o crédito estudantil é 30 de abril. O programa oferece financiamento parcial, de 50%, e total. O FNDE ainda não divulgou quantas pessoas pediram novos contratos desde a reabertura do sistema no começo da semana.