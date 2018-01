Com 793 mil inscritos, Sisu divulga resultado na sexta

O Ministério da Educação registrou, ao fim de seis dias, 793,9 mil inscrições de estudantes no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Essa primeira etapa foi encerrada às 23h59 de quarta-feira, 3, e o resultado da seleção será divulgado nesta sexta-feira, dia 5. O estudantes concorrem a uma das 47,9 mil vagas em 51 instituições federais que adotaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como critério único de seleção. Veja mais: Falha afetou 915 redações do Enem, diz ministério Um em cada 5 cursos oferece só até 10 vagas no Sisu Tire suas dúvidas sobre o Sisu Unicamp divulga 1ª lista de aprovados O balanço das inscrições da primeira etapa mostra que o curso de bacharelado interdisciplinar em ciência e tecnologia da Universidade Federal do ABC registrou a maior procura — 16.253 candidatos inscritos. O Estado de São Paulo contabilizou o maior número de inscritos — 105.436. Matrícula Para garantir a vaga, o Ministério da Educação informa que os candidatos classificados devem fazer a matrícula na instituição para a qual foram classificados. O prazo é o mesmo para todas as instituições: começa na segunda-feira, 8, e vai até o dia 12. Os candidatos devem observar a documentação exigida pela instituição. Os candidatos não selecionados nesta primeira etapa terão nova chance. Eles devem fazer a inscrição na segunda etapa, que começa no dia 15 e vai até o dia 20. Serão oferecidas, então, as vagas não ocupadas na primeira fase.