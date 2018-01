Com 793,9 mil inscrições, Sisu tem resultado divulgado A primeira etapa de inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) das instituições federais de ensino superior terminou ontem com 793.910 candidatos inscritos para as 47,9 mil vagas oferecidas. A seleção, feita pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), já tem seu resultado divulgado no site http://sisu.mec.gov.br/resultado.html desde ontem à noite.