Com 7,1 milhões de candidatos, Enem registra confirmação recorde de inscrições

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2013 teve 7.173.574 inscrições confirmadas, segundo divulgou nesta sexta-feira, dia 7, o ministro da Educação, Aloizio Mercadante. Do total de inscritos (7.834.024 milhões), 1.925.581 pagaram a taxa de R$ 35 e 5.247.993 foram isentos.

Para ser isento, o candidato deve ter concluído o ensino médio em escola pública ou ter renda mensal per capita inferior a um salário mínimo e meio e comprovar a condição. A diferença entre a quantidade de incrições feitas e confirmadas chega a 660.450, que se refere ao número de pessoas que se inscreveram pela internet, mas não pagaram a taxa ou não comprovaram as informações necessárias à insenção.

Entre os isentos, segundo divulgou o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 1.315.506 terminaram o ensino médio em escola pública e 3.932.487 têm renda de até um salário mínimo e meio.

Segundo o Mercadante, 92% dos interessados confirmaram a inscrição. "É uma porcentagem recorde. Estávamos em torno de 86% a 89% de confirmação nos exames anteriores", disse. "[Isso] é uma grande vitória do povo brasileiro, que tem vontade de estudar mais, de entrar na universidade", completou.

Ele atribui o aumento nas inscrições aos programas voltados à educação, assim como a exigência do Enem nesses programas – como ocorre este ano com o Ciência sem Fronteiras – e ao êxito do próprio exame.

Mercadante também comentou o custo do exame. "Como o crescimento foi muito grande, vamos ter que repensar aspectos como a impressão. Mas é evidente que vai ter crescimento no orçamento". De acordo com ele, o custo deve se aproximar ao de 2012, de R$ 46 por candidato.

Os candidatos confirmados receberão o cartão de inscrição no endereço fornecido. O documento terá um número, assim como a data, hora, o local de prova, a opção de língua estrangeira e outras informações específicas.

As provas do Enem serão aplicadas nos dias 26 e 27 de outubro em todos os estados e no Distrito Federal. A nota do exame pode ser usada para classificação no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e também para concorrer a vagas em instituições privadas de ensino superior, por meio do Programa Universidade para Todos (ProUni). Segundo Mercadante, quatro novas universidades aderiram ao Sisu, totalizando 123 instituições. Elas participarão da edição do Sisu do começo de 2014.

Uma boa nota no Enem é também requisito para obter bolsa no Programa Ciência sem Fronteiras e para receber o benefício do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). O exame é usado ainda para certificação do ensino médio de estudantes maiores de 18 anos que não têm o documento.