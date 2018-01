Com 1,3 milhão de faltosos, Enem tem abstenção de 25%

O Inep registrou 25,29% de abstenção no primeiro dia de provas do Enem, neste sábado. Cerca de 1,3 milhão de candidatos deixaram de fazer os testes. Isso não os impede de participar do exame amanhã, quando cairão questões de Linguagens e Códigos e de matemática, além da redação.

Em números absolutos, a abstenção neste ano é maior que a do ano passado, que teve 4,6 milhões de inscritos, dos quais 27% faltaram no primeiro dia do exame.

Os locais com maior índice de abstenção foram Distrito Federal (31%), Bahia (30%) e Roraima (29%). Os Estados com menor, Piauí (19,5%), Acre (19,4%) e Santa Catarina (20,35%). Em São Paulo, o índice de abstenção foi de 27,38%.

Em nota, o Inep disse que o excesso de chuvas pode ter sido o responsável pelos altos índices na Bahia e em Roraima.