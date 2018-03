Lista das 100 melhores escolas públicas no Enem tem 77 federais

Os colégios federais - ligados ao Exército ou às universidades - correspondem a 77 das 100 melhores escolas públicas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2014. A lista considera a média das provas objetivas - Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza. No topo dessa lista, está o Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), no câmpus de Vitória.

Outras nove unidades da instituição capixaba, espalhadas pelo interior do Estado, também aparecem no top 100. Os dados do Enem por escola foram divulgados nesta quarta-feira, 5, pelo Instituto Nacional de Pesquisas e Estudos Educacionais (Inep), órgão do Ministério da Educação responsável por aplicar a prova, e tabulados pela reportagem. Foram divulgados os resultados de 15.645 escolas, onde quase 1,296 milhão de estudantes fizeram a prova no ano passado.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Todas as 23 escolas do top 100 que não pertencem à rede federal são paulistas: na maioria, escolas técnicas (Etecs) ou colégios de aplicação ligados a universidades estaduais. A exceção é um colégio técnico municipal, de Paulínia. A paulista melhor colocada foi a Escola Técnica Estadual de São Paulo (Etesp), na Luz, no centro da capital.

Dos 100 colégios públicos com melhor média nas provas objetivas no País, praticamente todos são de nível socioeconômico alto ou muito alto, de acordo com os parâmetros do próprio Inep. Apenas cinco unidades têm nível classificado como intermediário (médio alto) e uma não tem informações socioeconômicas cadastradas.

A escola pública de melhor desempenho na redação do Enem do ano passado foi o Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Pernambuco (UFPE). A unidade ficou em oitavo lugar. Outras três públicas - todas federais - aparecem no ranking das 100 melhores.