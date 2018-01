SÃO PAULO - A preocupação com a escolha da carreira e da faculdade não está restrita aos estudantes e às suas famílias. Além do ensino de disciplinas como Matemática e Português, muitos colégios têm trabalhado com os alunos formas de encontrar o melhor caminho no momento de decisão profissional.

É o caso do Bandeirantes, na zona sul de São Paulo. O tradicional colégio paulistano lançou em 2017 o Departamento de Orientação Profissional e para os Vestibulares. O projeto, que visava a abrir o leque em uma escola onde 3/4 dos alunos desejavam seguir as carreiras mais “clássicas” (Direito, Engenharia e Medicina), nas palavras de seu coordenador, Claudio Pinheiro, “bombou”.

“Só para você ter uma ideia, no 3.º ano já foram 150 atendimentos. Tudo bem que a escolha é grande, mas do 2.º e do 3.º ano tivemos entre 15% e 20% dos alunos atendidos”, explica. O processo de aconselhamento no Bandeirantes é dividido, segundo o coordenador, em três eixos: vocacional (para os jovens que não sabem nem ao menos a área em que melhor se encaixam), profissional (para quem sabe a área, mas não o curso) e de vestibulares (para ajudar o aluno a escolher em qual faculdade tem o curso escolhido mais parecido com o que o estudante espera de um profissional).

Pinheiro e sua equipe – com mais quatro colaboradores: João Paciello, Eneida Castro, Vanessa Passarelli e Ricardo Aguirre – conversam com o aluno, apresentam as possibilidades e contam até com a ajuda de um aplicativo de celular para descobrir como aconselhar da melhor forma possível o caminho a ser seguido.

“Eu estava muito confuso em relação a faculdade e isso vai me ajudar a dar uma direção”, explica o estudante do Bandeirantes Rafael Klerer, de 17 anos. “Muitos dos meus amigos falavam coisas diferentes de cada faculdade. Não sabia em que ia me encaixar. Ele (Pinheiro) me explicou que era muito pessoal. Não é porque um cara não gostou que eu também não iria gostar.” O “coaching” deu certo: Rafael, que estava em dúvida entre Economia e Administração, optou pela primeira e está de olho nos vestibulares da Pontifícia Universidade Católica (PUC), da Universidade de São Paulo (USP), da Fundação Getulio Vargas (FGV) e do Insper.

Aula obrigatória. Já na Escola Vera Cruz, na zona oeste da capital, as orientações para os alunos vêm de longa data, desde 1998. De lá para cá, mudou muito a maneira como o aconselhamento é feito, mas o foco sempre foi o mesmo, como explica a coordenadora Ana Maria Bergamin: ressaltar desde cedo a importância da escolha.

“Logo que eles chegam ao ensino médio a gente diz para eles que escolher é um exercício que deve ser feito. No 1.º ano, eles escolhem entre disciplinas de Artes, Educação Física. No meio do 2.º, a gente põe na grade um momento de falar com eles do projeto de vida.” Um professor para cada turma sobre a escolha individual e levantamento de carreiras, de olho já no mundo profissional.

Em seguida, entra o auxílio dos pais. Com o colégio, são organizadas visitas aos ambientes de trabalho deles. “Para muitos alunos, as visitas são decisivas. Um jovem que quer ser médico, quando entra em um pronto-socorro, vê aquilo se materializar”, conta a coordenadora da Vera Cruz. A última etapa, no 3.º ano, é conversar com cada aluno sobre as opções de universidades. “Às vezes são eles que nos apresentam carreiras novas. Nem sempre somos nós que estamos andando para frente”, completa Ana Maria.