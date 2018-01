Colégio Santa Cruz discute educação e material didático na era digital

Especialistas e profissionais que trabalham com a transição do material didático para o formato digital debaterão sobre as tendências do setor. Entre os palestrantes estão Silvio Meira, criador do programa de doutoramento em Ciência da Computação da Universidade Federal de Pernambuco, Sergio Herz, CEO da Livraria Cultura, e Vera Saboya, superintendente da Leitura e do Conhecimento da Secretaria de Cultura do Rio.

A feira mostrará a abrangência da produção de conteúdo didático, com várias abordagens: sistemas de ensino, empresas de desenvolvimento de conteúdo didático digital e plataformas de ensino virtual. Há mais informações sobre a programação no site http://www.feiradolivrodigital.com.br.