Colégio Objetivo Integrado é o melhor do País em notas objetivas do Enem 2011

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) divulgou na tarde desta quinta-feira, 22, o desempenho das escolas por área de conhecimento e a nota dos alunos na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2011. De acordo com o ranking divulgado, a escola com a melhor média nas quatro provas objetivas foi o Colégio Objetivo Integrado, de São Paulo, com 737 pontos. A média foi menor que a do Enem 2010, quando a escola somou 745 pontos.

O Objetivo, no entanto, não deve ficar com a maior média geral do País no Enem 2011. Isso porque o Colégio Elite Vale do Açouma, recém-fundado por ex-alunos do ITA em Ipatinga, Minas Gerais, teve nota maior na redação que a do Objetivo: 830 contra 750. No ranking das provas objetivas, o Elite ficou em 2.º lugar, com 718,88 pontos.

Desta vez, o Ministério da Educação (MEC) não publicou o número de participantes na prova de redação, o que impossibilita o cálculo da média geral das escolas. Além disso, no ano passado, o ministério divulgou o desempenho das escolas de acordo com a taxa de participação dos alunos. Eram quatro faixas, cujos índices de participação variavam de até 25%, entre 25% e 50%, entre 50% e 75% e acima de 75%. Neste ano, só foram divulgadas as notas dos colégios que tiveram pelo menos metade dos alunos do 3º ano do ensino médio inscritos.

Com a mudança de critérios adotados, colégios como o tradicional Santo Américo, de São Paulo, ficaram de fora do ranking. Nesta tarde, a instituição divulgou uma nota à imprensa e uma carta aos pais de seus alunos, afirmando que a escola teve 40% dos alunos do 3.º ano inscritos no Enem 2011 - faixa semelhante à do ano anterior, mas que, de acordo com as novas regras, a exclui da seleção divulgada pelo MEC.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No Enem, os estudantes fazem quatro provas objetivas: de Linguagens e Códigos, matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas, além de uma redação.

Confira aqui o ranking completo divulgado pelo Inep.

OBSERVAÇÃO: A navegação no ranking indicado pode ser facilitada com o uso de filtros que reduzem o número de escolas listadas. Pode-se, por exemplo, restringir uma pesquisa por Estado, município ou tipo de rede (pública ou privada). O ranking exibido toma como ponto de partida a pontuação média das provas objetivas. Ainda assim, é possível ver a média de cada uma das provas (linguagens, matemárica, ciências da natureza e ciências humanas) e também a média das notas de redação de cada colégio.

* atualizado às 18h25