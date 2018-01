Colégio da zona norte de SP sobe 89 posições no Enem

Felipe Oda, do Jornal da Tarde, e Carlos Lordelo, do Estadão.edu,

Em apenas um ano, o Colégio Jardim São Paulo, unidade Tremembé, pulou do 101.º para o 12.º lugar no ranking das escolas paulistanas com melhor resultado no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e se tornou o campeão de desempenho da zona norte. Redução no número de alunos do 3.º ano e aumento de carga horária ajudam a explicar os 55,43 pontos a mais obtidos pela instituição na avaliação de 2010, que teve seus resultados divulgados nesta segunda-feira, 12.

O sucesso de 2010 se deu com o desempenho de uma única turma, com 30 estudantes, ao contrário do usual na escola, que era manter duas classes de estudantes no 3.º ano. “Uma turma que não era excelente em relação ao conteúdo, mas receptiva e muito interessada”, afirma a diretora pedagógica da unidade, Maria de Fátima Lima de Carvalho. Além disso, a partir de 2009 os alunos passaram a ter 35 horas de aula por semana, em vez de 30.

Recém-saído da instituição, Igor Fernandes Ferreira, de 18 anos, diz que uma turma reduzida faz toda a diferença. “Classes grandes não dão certo. Na nossa sala, todos participavam da aula e tínhamos muito contato com os professores”, diz o estudante, que se prepara para o vestibular de Medicina. Apesar da concorrência alta do curso, ele garante que nunca sofreu pressão por resultados na escola e acredita que isso colaborou ainda mais para o desempenho da turma.

“Quando a diretora perguntou quem iria fazer o Enem, alguns disseram que não. Mas em nenhum momento foram questionados. Os que optaram pelo exame também não sofreram pressão”, conta o jovem. Maria de Fátima define como “leve” a preparação dos estudantes do Jardim São Paulo para o Enem. “O resultado nos surpreendeu, mas a turma me dava segurança de bons resultados. Estávamos leves.”

Com a ampliação da carga horária, a grade curricular também sofreu alterações. Nas tardes de quarta-feira, por exemplo, os estudantes começaram a ter aulas de língua portuguesa, matemática, sociologia, filosofia e atualidades. Como destaque, palestras conduzidas por uma consultoria especializada. Assim, todo mês, um professor convidado trabalha uma disciplina diferente a partir de notícias jornalísticas.

“Ele pega uma reportagem de economia, por exemplo, e trabalha estatística”, explica Maria de Fátima. Ela garante que a novidade foi bem recebida pelos pais e alunos. “Infelizmente, o jovem de hoje não tem o hábito da leitura. Queremos trazer para a sala de aula a cultura de se informar diariamente”, explica. Quando o mês termina, o palestrante aplica uma prova com questões similares às perguntas abordadas no Enem.

CONHEÇA O JARDIM SÃO PAULO

A unidade Tremembé, que virou líder de desempenho na zona norte da cidade, fica na Avenida Nova Cantareira, 4416

MENSALIDADE

R$ 898,00

NÚMERO DE ALUNOS POR SALA NO 3º ANO

25

CARGA HORÁRIA SEMANAL

35 horas aulas (divididas em aulas de 50 minutos)

HORÁRIO DAS AULAS

Ocorrem das 7h10 às 12h40, mas uma vez por semana os alunos têm aulas extras no período da tarde, entre 13h50 e 18h20

NOVOS ALUNOS

A sondagem para novos alunos começa em outubro, mas não há previsão de novas vagas para o ensino médio em 2012. A escola prefere acompanhar os estudantes desde o fundamental

CONCORRÊNCIA

Cerca de 100 alunos, por ano, manifestam interesse por vagas no ensino médio. Desses, quando há vagas, 30% são aprovados. Eles passam por testes e provas dissertativas (de português e matemática), além de uma redação