Colega de Geisy depõe na Delegacia da Mulher A colega de sala da estudante de turismo Geisy Arruda Paola Cristina Fernandes prestou depoimento na tarde de hoje na Delegacia de Defesa da Mulher em São Bernardo do Campo, no Grande ABC. Durante as três horas de depoimento, Paola confirmou a história já contada pela colega hostilizada por estudantes na Universidade Bandeirante (Uniban) por usar um vestido curto. Segundo o advogado de defesa de Geisy, Marcelo Chilelli, hoje foram apontadas outras testemunhas que possivelmente serão chamadas para auxiliarem na investigação.