Coisas que eu queria saber aos 21: Vivek Wadwha

"Aos 21 anos, meu sonho era escrever linguagem de computador. Estudava muito, mas não acreditava que se podia de fato ganhar dinheiro fazendo aquilo, era tão divertido. Estava na Austrália, mas sempre sonhei em ir para os Estados Unidos. Meu pai estava lá quando eu era criança e meu sonho era voltar a esse país onde todas as coisas mágicas acontecem. Então, mesmo tendo virado cidadão australiano aos 24, 25 anos, quando meu pai foi transferido para Nova York pedi demissão do emprego, arrumei as malas e me mudei para lá.

Entrei na indústria de tecnologia, fazendo programação, até chegar ao banco First Boston. Era bom em tecnologia, tão avançada que a IBM nos propôs criar uma nova companhia. Tinha 33 anos em 1990 quando criamos a Seer Technologies e me tornei vice-presidente executivo. Saímos do zero para receitas de US$ 200 milhões em cinco anos. Com cinco anos e meio abrimos o capital e eu estava no topo do mundo.

Eu peguei o bicho do empreendedorismo. Depois que abrimos o capital a coisa perdeu a graça. Começar uma empresa é divertido. Estar numa empresa de capital aberto é entediante. Comecei uma outra companhia, a Relativity Technologies. Ela também decolou, até que a bolha da internet explodiu em 2000. Achava que minha empresa era especial, que conseguiríamos continuar crescendo. Continuei com o pé no acelerador, mas foi um grande erro. Com a companhia em apuros, trabalhei duro durante um ano para consertar as coisas e consegui. Não dávamos lucro, mas eu estava buscando taxas de crescimento de 200%.