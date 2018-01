Coisas que eu queria saber aos 21: André Sturm

"Desde que me dou por gente, meus pais me levavam ao cinema com certa frequência. Quando tinha 7 ou 8 anos, eles compraram um pequeno apartamento no Guarujá e passamos as férias inteiras lá. Na época, havia um cinema na cidade, em que passava um filme por dia. Meu pai me dava mesada de R$ 10, R$ 15, e eu gastava vendo filmes sozinho de três a quatro vezes por semana. Eu não podia voltar tarde e tinha de ir direto para casa, depois que a sessão acabasse, mas meus pais apoiavam.

Em 1987, aos 21 anos, eu estava terminando o curso de Administração na Faculdade Getúlio Vargas e era programador do Cineclube da FGV e do Cineclube Oscarito, que eu tinha acabado de abrir com um grupo de amigos. Na época, eu já estava superenvolvido com o cineclubismo, com a programação de cinema, nessa vida que acabou sendo a minha. Tinha vontade de ter um cinema que eu pudesse dirigir e passar os novos filmes que estreavam pelo mundo e não chegavam ao Brasil. Eu planejava fazer um filme, queria me tornar cineasta.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Não imaginava que fosse trabalhar em um museu nem passava pela minha cabeça organizar exposições. Acho que isso estava em um certo horizonte de agitação cultural. Cheguei a fazer uma pequena exposição de folhetos de cinema no saguão do cineclube da faculdade, que era aberto para o público. As distribuidoras de filmes faziam reduções de cartazes de cinema; era como se fossem folhas em tamanho A4, com o cartaz de um lado e a sinopse e outras informações sobre o filme do outro. Eu colecionava isso, tinha uns 500 folhetos, e fiz a exposição. Eu tinha ali um embrião de agitador cultural. O cinema estava muito presente na minha vida. Bem ou mal, fiz alguns filmes, e a vontade de ter um cinema também deu certo.

Fiz um monte de coisa na vida cultural de São Paulo e acho que contribuí para fazer da minha cidade um lugar mais bacana e para que muita gente pudesse ter acesso a atividades culturais diferentes. Acho que essas são as coisas das quais posso me orgulhar de ter feito. Tenho a satisfação de saber que se eu olhar para trás, não vou achar que nada foi em vão.” / DEPOIMENTO A ANA GABRIELA VEROTTI, ESPECIAL PARA O ESTADÃO.EDU