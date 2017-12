COC é vendido para editora internacional

O Sistema Educacional Brasileiro (SEB) anunciou, na manhã desta quinta-feira, que adquiriu o sistema de ensino do COC. A compra foi feita por um grupo de mídia internacional, a Pearson Education do Brasil.

A Pearson é dona do Financial Times e passará a deter o controle dos sistemas de ensino COC, Pueri Domus, Dom Bosco, Name e a gráfica GEB, a Logística e Distribuição, e a Klick Net.

Já o Sistema Educacional Brasileiro (SEB) mantém o controle das unidades do cursinho em Ribeirão Preto, Araçatuba, Brasília, Belo Horizonte, entre outras, além da escola Pueri Domus nas cidades de São Paulo, Aruã e Aldeia da Serra, do Dom Bosco em Curitiba; ensino presencial do COC em Ribeirão Preto, Araçatuba e Salvador; Faculdade Metropolitana em Belo Horizonte, dos 147 polos de ensino a distância da Unicoc, dos cursos corporativos da Unyca e do Praetorium, que tem cursos preparatórios para a OAB e concursos.

Segundo comunicado à imprensa, a Pearson afirma que "deseja estabelecer um conselho consultivo formado por líderes educacionais e acadêmicos no Brasil, a fim de dar supervisão, influência e direção futura aos negócios no País".

É o segundo caso de grandes negócios fechados entre empresas que prestam serviços de educação no País. O Anglo Sistema de Ensino foi comprado pela Abril Educação, no dia 12.