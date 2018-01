CNE promove debate público sobre diretrizes curriculares do Jornalismo O Conselho Nacional de Educação (CNE) promoveu nesta sexta-feira, 8, uma audiência pública para debater as diretrizes curriculares do curso de Jornalismo. Representantes de universidades federais e privadas, estudantes, pesquisadores, professores e entidades da área discutiram a proposta apresentada por uma comissão formada a pedido do Ministério da Educação (MEC). A comissão, composta por especialistas na área de Jornalismo, é presidida pelo professor José Marques de Mello.