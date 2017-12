CNE define projeto que estipula ensino fundamental de 9 anos

O Conselho Nacional de Educação definiu nesta quinta-feira, 10, o projeto de resolução sobre o ensino fundamental de nove anos . O texto - que deverá nortear um projeto de lei que o Ministério da Educação prepara sobre o assunto - determina que crianças com seis anos completos até dia 31 de março no ano em que ocorrer a matrícula devam ser inscritas no primeiro ano do ensino fundamental. Aquelas que completarem seis anos após essa data, devem ser matriculadas na pré-escola.

A resolução, no entanto, traz regras de transição, para crianças que já estão na escola. Aquelas que completam 6 anos depois de 31 de março, devem, em caráter excepcional, continuar o curso. Aquelas com cinco anos de idade, independentemente do mês de aniversário, que estiveram matriculadas e frequentaram por mais de dois anos a pré-escola poderão, em 2010, prosseguir no ensino fundamental. A resolução agora segue para ser homologada pelo ministro da Educação, Fernando Haddad.