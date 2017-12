Cinemática é tema de aula de física indicada pela FGV

A Fundação Getulio Vargas (FGV) lançou em setembro um portal gratuito com foco no ensino médio, o Ensino Médio Digital. Diariamente, o Estadão.edu oferece dicas de aulas online montadas pela FGV para ajudar na preparação para o Enem.

As indicações, que devem ocorrer até o início de novembro, serão organizadas de forma a atender aos principais conteúdos cobrados pelo Enem.

A aula "Bases da cinemática escalar MU - MUV - QL" foi indicada pelo professor Gustavo Montenegro Guttman. Abaixo, um breve comentário do docente.

"Um assunto sempre presente no Enem é a Mecânica, em particular a Cinemática. A avaliação de diferentes movimentos é explicada dentro dessa área da Física. Esses movimentos ocorrem nos mais diversos contextos. Na fisiologia do nosso corpo, nos deslocamentos que fazemos na rotina do nosso cotidiano e as mudanças no tempo de transporte devido à evolução dos meios que utilizamos são alguns exemplos desses contextos. Uma atenção especial deve ser dada ao movimento com aceleração constante. A relação entre o espaço percorrido e o tempo gasto nesse tipo de movimento já foi cobrada em mais de uma edição do Enem.

Assim vale a pena conferir um passeio pela aula em companhia do nosso simpático anfitrião Einstein. Nesse capítulo são apresentados os conceitos básicos da cinemática. Esses conceitos aumentam a capacidade crítica dos alunos nas avaliações de diferentes contextos acima comentados."

GUSTAVO MONTENEGRO GUTTMAN É MESTRE EM ENSINO DE FÍSICA PELO CEFET-RJ, PROFESSOR DOS COLÉGIOS SANTO AGOSTINHO (RJ) E SÃO VICENTE DE PAULO (RJ) E INTEGRA A EQUIPE DE TRABALHO DO PROGRAMA FGV ENSINO MÉDIO DIGITAL