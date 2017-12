Cinco escolas de SP não aprovaram ninguém no último Exame da OAB

Pelo menos cinco das 31 instituições de ensino superior paulistanas que tiveram alunos do curso de Direito inscritos no último Exame da OAB não aprovaram ninguém. São elas: Faculdade Zumbi dos Palmares e unidades do Centro Universitário Radial e das universidades Paulista (Unip), Bandeirante (Uniban) e São Marcos.

Por meio de sua assessoria, a Zumbi dos Palmares atribui o desempenho à falta de alunos do curso de Direito formados. “Só iremos formar bacharéis no segundo semestre deste ano. Eles participaram como treineiros”, disse a assessoria da instituição. Prestaram o exame 15 alunos da Zumbi dos Palmares.

Das quatro unidades do Centro Universitário Radial que constam na lista da OAB, uma não aprovou o único aluno inscrito. Procurada pelo Jornal da Tarde, a Radial não respondeu.

A Universidade Paulista (Unip) inscreveu 3.098 candidatos para a primeira fase do exame – a maior participação no Estado. Das 30 unidades com alunos inscritos, três registraram aprovação zero. Juntas, as três unidades tiveram 14 candidatos. “A OAB não diferencia na inscrição da prova os alunos concluintes e os egressos. Assim, até candidatos de unidades que fecharam, caso da Anália Franco, entram na conta da Unip”, afirmou o diretor-geral da instituição, João Augusto Nasser.

Em nota, a Universidade Bandeirante (Uniban), adquirida recentemente pelo Grupo Anhanguera Educacional, alegou que “a instituição já tem um plano de melhorias em execução e não poupará esforços para cumprir todas as exigências pelo Ministério da Educação para o curso de Direito.”

Já a Universidade São Marcos participou da última prova com quatro unidades e 152 alunos – 12 deles inscritos em três unidades que não conseguiram aprovar ninguém. A São Marcos também não respondeu aos pedidos de entrevista da reportagem.