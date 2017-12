Cinco das dez melhores escolas por área no Enem são de Minas Gerais

SÃO PAULO - No ranking de melhores colégios do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2012, segundo dados divulgados pelo Ministério da Educação nesta terça-feira, 26, cinco das dez escolas mais bem colocadas de acordo com a média das áreas de conhecimento são de Minas Gerais. O primeiro colocado no ranking de todo o País é o Colégio Bernoulli - Unidade Lourdes, de Belo Horizonte, com média de 722,15. Em seguida vem o Colégio Elite Vale do Aço, de Ipatinga (MG), com média 720,89.

O terceiro colocado no ranking geral é o Colégio São Bento, do Rio de Janeiro, que teve média 712,79 nas áreas de conhecimento do Enem (Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas). O São Bento é ainda o colégio com a maior nota na redação: 810,53.

A escola pública mais bem colocada é o Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa - Coluni, que teve média 706,22.

A primeira escola de São Paulo a aparecer no ranking é o Colégio Vértice, que está em 5º lugar, com média 705,56. Essa escola liderou o ranking geral até 2009 e depois perdeu o posto para o Objetivo Integrado nos anos seguintes.

O primeiro colégio estadual a aparecer no ranking geral de escolas por média é a Escola Técnica Estadual de São Paulo (ETE São Paulo), em 53º lugar.

Confira abaixo o ranking das 50 melhores escolas do País no Enem 2012 por área de conhecimento: