Ciência Sem Fronteiras oferece bolsas de graduação em sete países

Até o dia 14 de setembro, os estudantes de graduação interessados podem se candidatar a bolsas de estudos do Programa Ciência Sem Fronteiras para vagas na Austráilia, Alemanha, Holanda, Grâ-Bretanha, Canadá, Estados Unidos e Coreia do Sul.

São 5,5 mil bolsas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) apenas para os Estados Unidos e Alemanha, da modalidade chamada graduação-sanduíche, que permite ao estudante fazer um ano do curso fora do país, com aproveitamento dos créditos.

Para se candidatar, o estudante deve estar matriculado em curso nas áreas definidas como prioritárias pelo Ciência sem Fronteiras, ter nacionalidade brasileira, ter cursado no mínimo 20% e no máximo 90% do currículo previsto, além de apresentar o teste de proficiência na língua do país de destino.

O Ciência Sem Fronteiras ainda oferece bolsas na modalidades de educação profissional e tecnológica e pós-graduação: doutorado-sanduíche, doutorado pleno e pós-doutorado. A previsão para este ano é a concessão de 20 mil bolsas. A meta do programa é oferecer 101 mil bolsas de graduação e pós-graduação até 2015.

Maiores informações e incrições podem ser obtidas no site http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/graduacao1.