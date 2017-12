Ciencia sem Fronteiras lança chamadas para graduação sanduíche em 15 países

O Programa Ciência sem Fronteiras lançou, nesta terça-feira, 20, novas chamadas para graduação sanduíche em 15 países: Austrália, Alemanha, Canadá, Coreia do Sul, Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, Hungria, Itália, Japão, Noruega, Portugal, Reino Unido e Suécia. As inscrições vão de 27 de novembro de 2012 até 14 de janeiro de 2013 e podem ser feitas online.

No caso da Austrália, foi adicionada a chamada para Australian Technology Network (ATN), universidades australianas focadas em tecnologia, inovação e empreendedorismo. Para os Estados Unidos foram disponiblizadas duas chamadas: uma para tecnólogos e outra para as Universidades e Instituições Comunitárias Historicamente Negras.

As chamadas para Alemanha, Canadá, Coreia do Sul, Espanha, França, Holanda, Hungria, Itália, Japão, Noruega, Portugal, Reino Unido e Suécia trazem novos requisitos e cursos específicos de graduação, disponíveis no site do programa.