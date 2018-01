Chega ao País curso de escola de negócios consagrada pelo Wall Street Journal

Com a missão de desenvolver executivos para papéis de liderança internacional em posições estratégicas das empresas, chega ao Brasil o Certificate in Global Business Administration (CGBA).

Criado pelo Institute of Performance and Leaderhsip (IPL) e pela Thunderbird School of Management, o curso terá nove módulos, de 96 horas. Serão discutidos mais de 40 cases reais e algumas das aulas serão ministradas por educadores da Thunderbird que virão a São Paulo.

Os alunos também vão ter a oportunidade de cursar os módulos de Global Mindset, Global Strategy e Global Marketing no câmpus da Thunderbird, nos Estados Unidos.

O processo de seleção dos candidatos começa em maio. Para o ingresso no Certificate serão consideradas a experiência profissional dos inscritos, a formação acadêmica, os planos de carreira e nível avançado de inglês (as aulas dos professores da Thunderbird serão ministradas no idioma).

A Thunderbird ocupa a primeira posição em MBA executivo no ano passado pelo Wall Street Journal.

Mais em: http://www.ipleu.com/cgba e www.thunderbird.edu/cgba

Veja o cronograma do curso:

Agosto

GlobalPolitical Economy

Setembro

Global Finance

Outubro

Thunderbird Experience Mindset: Global Mindset, Global Strategy e Global Marketing (Participantes viajam para os Estados Unidos para a realização dos módulos)

Novembro

Cross-Cultural Management

Dezembro

Global Leadershiship

Janeiro

Global Negotiations

Fevereiro

Internationalization Challenges

SERVIÇO:

CGBA

Início das Aulas: Agosto/ 2011

Institute of Performance and Leadership (IPL) no Brasil: 11 2364-9355

Na internet: www.ipledu.com/cgba e www.thunderbird.edu/cgba