Chapa derrotada em SP vence eleição para reitoria da Unifesp

As professoras Soraya Soubhi Smaili e Valéria Petri venceram a consulta à comunidade para a eleição de reitor e vice-reitor da Unifesp. A escolha se deu por meio de uma votação de alunos, docentes e técnicos-administrativo da instituição, realizada na terça e quarta-feiras, 16 e 17. De um total de 18.164 eleitores, 7.085 votaram.

A chapa Plural e Democrática, da qual participam as professoras, foi eleita com 39,06% dos votos. A chapa foi a mais votada pelos técnicos de todos os câmpus e também pelos professores de quase todas as unidades, com exceção de São Paulo, onde obteve apenas 20,7% dos votos de docentes - e 25,3% dos votos totais.

Em segundo lugar ficaram José Luiz Gomes do Amaral e Ricardo Luiz Smith, com 1415 votos (30,43%), e em terceiro, Rosana Fiorini Puccini e Isabel Cristina Cunha, com 1931 votos (28,81%).

Na próxima quarta-feira, 24, o Conselho Universitário formará a lista tríplice que será enviada ao Ministério da Educação (MEC), para a nomeação pela presidente Dilma Rousseff.