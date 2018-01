CGU nega ter evidências de envolvimento de ministérios com fraudes de reitor do IFPA A Controladoria-Geral da União (CGU) divulgou uma nota na tarde desta sexta-feira, 29, negando ter evidências do envolvimento de funcionários do Ministério da Educação e Cultura e do Ministério de Ciência e Tecnologia com as fraudes e desvios de recursos públicos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), liderados pelo reitor da instituição, Edson Ary Pontes. A informação tinha sido atribuida à CGU na reportagem “Polícia prende reitor de instituto federal no Pará”, publicada ontem no portal Estadão.com.br e hoje pelo Estado.