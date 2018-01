Cerca de 5 milhões estudam espanhol no Brasil, aponta estudo

Mais de 5 milhões de brasileiros estudam espanhol no Brasil, conforme o "Anuário 2009 - o espanhol no mundo" que acaba de ser publicado pelo Instituto Cervantes. No ano de 2006, o mesmo levantamento contabilizava 1 milhão de pessoas aprendendo o idioma no país. Veja também: Alunos do ensino médio em SP terão curso de idiomas Estados estão despreparados para oferecer espanhol na rede pública Atualmente, o número de 5 milhões de estudantes refere-se desde o ensino primário ao universitário. Este é um dos dados relevantes do anuário que a diretora Carmen Caffarel apresentará na quarta-feira aos meios de comunicação em Madri. O relatório analisa a situação do espanhol e suas perspectivas de crescimento na Rússia e na África Subsaariana, duas regiões geográficas de especial interesse. Com 300 páginas, o documento aborda outras questões relacionadas à língua espanhola e a cultura hispânica, assim como com o próprio Instituto Cervantes, que em 2009 comemorou 18 anos de existência e o 25º aniversário da especialidade do Espanhol como Língua Estrangeira. O Governo do Brasil incentiva a aprendizagem do espanhol desde 2005, quando promulgou a lei que obriga o espanhol no ensino médio nas escolas do país. Em agosto passado, Espanha e Brasil assinaram um acordo de colaboração para que 41 milhões de jovens brasileiros com idades entre sete e 17 anos possam ler e expressar-se na língua nos próximos anos. O acordo, assinado pelo Instituto Cervantes e o Ministério da Educação do Brasil na presença da primeira vice-presidente do Governo espanhol, María Teresa Fernández de la Vega, prevê a colaboração do Cervantes na formação de professores de espanhol, que devem chegar a 26 mil para cobrir as necessidades, frente aos 12 mil de 2009. O Instituto Cervantes conta com nove sedes no Brasil, que é o país com maior número de centros desta instituição.