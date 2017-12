Cerca de 10 mil professores fazem manifestação na Avenida Paulista

Fabiana Marchezi, do estadao.com.br

Cerca de 10 mil professores da rede estadual de ensino do Estado de São Paulo realizam uma manifestação na tarde desta sexta-feira, 19, no centro de São Paulo. A categoria, que está em greve desde o dia 8, realizará assembleia para decidir a continuidade da paralisação.

Segundo a Companhia de Engenharia de tráfego (CET), o grupo bloqueia totalmente a Avenida Paulista, no sentido Consolação, no vão livre do Masp. Os motoristas devem evitar a região.

Reivindicações

A categoria entrou em greve por tempo indeterminado para reivindicar 34,3% de reajuste salarial, incorporação de todas as gratificações, extensiva aos aposentados, e fim do programa de promoção por mérito, que instituiu uma prova para dar aumentos anuais apenas para os 20% mais bem classificados.