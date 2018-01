Centro Paula Souza estima prejuízo de R$ 80 mil com ocupação

SÃO PAULO - O Centro Paula Souza, autarquia estadual que administra as Escolas Técnicas de São Paulo (Etecs), estima ter tido um prejuízo de ao menos R$ 80 mil com a ocupação de estudantes à sede administrativa do prédio. Os alunos ocuparam o imóvel por oito dias para reivindicar merenda escolar.

O prédio foi desocupado na sexta-feira, 6, após a Polícia Militar cumprir uma ordem de reintegração de posse. Segundo o CPS, o prejuízo é resultado de furtos de equipamentos e danos no imóvel.

Ainda segundo a autarquia, foram furtados 21 notebooks, 10 telefones móveis, 2 webcams, além de HDs externos e pen drives. Também teriam sido furtados objetos e dinheiro dos funcionários. O furto foi registrado no 3º DP, nos Campos Elíseos.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A autarquia ainda relatou que foram quebradas portas, imóveis e equipamentos. "Arrastaram cadeiras e mesas para montar barricadas, arrombaram gavetas e armários, reviraram salas, colaram telefones e computados às mesas e utilizaram indevidamente equipamentos de segurança, como extintores e mangueiras de combate a incêndios", disse o centro em nota.

Flagrante. Na madrugada de sexta-feira, cinco jovens – quatro maiores e um menor de idade – que saíam da ocupação foram abordados pela polícia em um táxi. Com eles havia material de informática (notebooks, pentes de memória de computador e cabos) com identificação de patrimônio da autarquia e medalhas que pertencem ao Paula Souza. Os quatro maiores foram detidos.