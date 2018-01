Centro Paula Souza diz que 4 Etecs terão merenda a partir de 2ª

SÃO PAULO - O Centro Paula Souza informou, em nota, nesta sexta-feira, 29, que passará a oferecer merenda a quatro Escolas Técnicas do Estado de São Paulo (Etecs) a partir da segunda-feira, 2. A autarquia responsável pela administração das Etecs foi ocupada por alunos na tarde de quinta-feira, 28, em um protesto contra os cortes na merenda.

Segundo o Centro Paula Souza, os produtos necessários para garantir a alimentação nestas quatro unidades, na capital paulista, serão enviados neste sábado, 30, às escolas. A autarquia também informou que outras sete Etecs terão merenda "até o final da próxima semana".

Segundo o Centro Paula Souza, 11 escolas técnicas na capital paulista não contam com merenda. "Atualmente, 90% das Etecs oferecem alimentação", disse em nota.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Comida seca. No dia 20, reportagem do Estado mostrou que em algumas Etecs os alunos recebem apenas a comida seca (bolachas, barra de cereal e suco), que às vezes não é distribuída por semanas. Em outras, não há nenhum fornecimento. Na ocasião, o Centro Paula Souza admitiu o problema e disse que trabalhava para solucionar "questões pontuais", com a readequação da estrutura e negociação com as prefeituras e a Secretaria Estadual da Educação.