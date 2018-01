Centro acadêmico da faculdade de Direito da USP rebate delcarações de reitor

Representantes do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito da USP criticaram as declarações do reitor João Grandino Rodas, dadas em entrevista publicada nesta segunda-feira pelo Estado, sobre as recentes manifestações relacionadas às mudanças na biblioteca da instituição e à nomeação de salas de aula. "Ninguém é contra a modernização. Mas que seja feita de forma correta", afirmou o presidente do Centro Acadêmico XI de Agosto, Marcelo Chilvarquer.

De acordo com Chilvarquer, o reitor minimizou os problemas da biblioteca. "Para uma mudança, são necessários laudos de segurança, e o prédio está em péssimas condições", diz Chilvaquer. O aluno ressaltou que a principal causa da manifestação dos alunos é a biblioteca, e não a nomeação das salas. A maioria dos estudantes, segundo Chilvarquer, é a favor da entrada de dinheiro privado na faculdade. "Mas o contrato de doação fala expressamente que o direitor 'conseguiria' a aprovação da faculdade", diz.

Promovida por Rodas ao final de sua gestão como diretor da faculdade, a mudança de dois acervos da biblioteca tem causado dor de cabeça ao atual reitor. Na semana passada, alunos protestaram por falta de acesso à biblioteca. A polêmica culminou com uma sindicância contra o vice-diretor, Paulo Borba Casella, que teria tentado revogar ordem de retorno dos livros para o prédio principal. Casella, que pediu afastamento temporário, é apontado como próximo do reitor. Rodas não confirma essa aproximação. Decisão judicial já exigiu a transferência dos livros, que estavam encaixotados no prédio anexo, de volta ao histórico.

O batismo de salas com nomes dos doadores - o escritório de advocacia Pinheiro Neto e os herdeiros do banqueiro Pedro Conde - também provocou prolêmica entre os alunos. Alunos afirmam que, além de quebrar a tradição de nomear salas com o nome de antigos professores da faculdade, o processo não foi transparente.

Na entrevista, Rodas afirma que a crise na faculdade foi fomentada por grupos com interesses divergentes. "O que está em jogo não é a localização da biblioteca. É a modernização da faculdade," disse Rodas. "[A oposição na faculdade] é feita por grupos cujo único ponto em comum é conseguir bandeiras para seus objetivos: ganhar as eleições para o centro acadêmico ou para representações com assento nos órgãos colegiados, influenciar a nova diretoria, começar campanha para a próxima diretoria, utilizar-se do contexto para aumentar a agitação sindical."

Chilvaquer discorda das declarações. Segundo ele, a união de diversos partidos estudantis em torno do mesmo motivo não gera bônus eleitoral a nenhum dos grupos. Tambpem entende que ainda é cedo para falar de eleição na diretoria. "Professores que o criticam agora nunca fizeram-lhe oposição", completa.

Depois de dois dias de paralisação, os estudantes retomaram as aulas nesta segunda-feira. No entanto, as atividades devem ser interrompidas novamente na terça-feira (18) para a realização de assembleia geral dos estudantes.