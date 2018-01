Cásper terá cursos a distância gratuitos

SÃO PAULO - A Faculdade Cásper Líbero oferecerá dois cursos a distância gratuitos. Com 300 vagas, os cursos "Ética nas Organizações" e "As mídias digitais e as relaçãoes humanas" terão 5 e 6 horas, respectivamente, de duração.

São os primeiros cursos na modalidade ensino a distância da faculdade. Segundo Carlos Costa, diretor da Cásper Líbero, o objetivo da faculdade é expandir o serviço e oferecer uma gama maior de cursos de curta e longa duração."Esses dois cursos vão ser nossa primeira experiência, mas depois vamos expandir e oferecer cursos mais longos", disse.

De acordo com Costa, os cursos foram desenvolvidos para ter uma linguagem e abordagem mais descontraídas. Para o projeto, alguns professores da instituição foram instruídos para exercer a função no ambiente online que possui uma dinâmica diferente das tradicionais apresentações em sala de aula.

"Usamos nosso conhecimento em comunicação para que as aulas sejam mais atraentes. Elas são quase um entretenimento, um conteúdo sério, mas com uma linguagem e formatos desencanados. O aprendizado não precisa e nem deve ser chato", contou Costa.

Ainda segundo Costa, a ideia é que os cursos a distância permitam que alunos do Brasil todo possam estudar na faculdade. "Nos nossos cursos de pós-graduação presenciais, já temos alunos de outros Estados, nossa ideia é facilitar o acesso dessas pessoas."

Os dois cursos ofertados terão emissão de certificado, o aluno precisa acertar 70% das questões da avaliação online realizada ao término do curso. O serviço também conta com suporte 24 horas. As inscrições começaram nesta segunda-feira, 20, pelo site da faculdade.