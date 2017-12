Caso de trote violento tem arquivamento pedido em SP O promotor criminal de Barretos, na região de Ribeirão Preto (SP), José Ademir Campos Borges, pediu ontem o arquivamento do termo circunstanciado referente ao trote violento (com uso de creolina) de dois rapazes contra sete calouros do Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos (Unifeb).