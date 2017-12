Cartões de confirmação do Enem serão distribuídos a partir do dia 10

Os cartões de confirmação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) vão começar a ser distribuídos a partir da próxima quarta-feira, 10, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A previsão é de que até o fim do mês do outubro todos os inscritos recebam seus cartões pelos Correios.

O cartão de confirmação de inscrição trará o número de inscrição do candidato, data, hora e local onde ele fará as provas. O documento também contém a indicação dos atendimentos diferenciados ou específicos, da opção de língua estrangeira e da solicitação de certificação, quando for o caso.

Os inscritos também poderão imprimir o cartão por meio do site do Enem, caso não recebam pelos Correios. Quem tiver problemas pode entrar em contato com o Inep pelo telefone 0800-616161.

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) registrou número recorde de inscrições confirmadas para a prova, que será aplicada nos dias 3 e 4 de novembro. Dos mais de 6,4 milhões de pré-inscritos, 5.790.989 estão com inscrição confirmada para participar do exame. É o maior número de inscritos de todas as edições.

As provas do Enem 2012 ocorrerão nos dias 3 e 4 de novembro. No primeiro dia, sábado, serão realizadas as provas de ciências humanas e suas tecnologias e de ciências da natureza e suas tecnologias, com duração de 4 horas e 30 minutos. No segundo, domingo, serão realizadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, redação e matemática e suas tecnologias, com duração de 5 horas e 30 minutos.