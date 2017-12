Cartões de confirmação do Enem estão disponíveis na internet

BRASÍLIA - Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2014 podem conferir seus cartões de confirmação de inscrição a partir desta segunda-feira, 27. O sistema de consulta ao cartão está disponível na página do exame na internet. Para acessá-lo, é preciso informar CPF e senha para conferir e imprimir o documento.

A partir desta segunda-feira, os cartões enviados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) pelo correio também começarão a chegar aos endereços informados no ato de inscrição pelos participantes.

Informações. Os cartões de confirmação apresentam os dados pessoais do participante - nome; cadastro de pessoa física (CPF); número de inscrição no Enem; data, hora e local de realização das provas; opção de língua estrangeira (inglês ou espanhol), necessidade de atendimento especializado ou específico (quando houver) e indicação de solicitação de certificação do ensino médio (se for o caso).

Em casos de cartões devolvidos, o Inep entra em contato com os participantes por meio de SMS e mensagem eletrônica, por celular e e-mail informados ao instituto no ato da inscrição. Quem não receber o cartão, não conseguir imprimi-lo pela internet ou constatar erro no documento, deve entrar em contato com o atendimento ao participante, pelo telefone 0800 61 61 61.

Além de servir de acesso ao ensino superior, o Enem também serve como certificação do ensino médio. Quase um milhão de participantes do Enem farão o exame para conseguir a certificação. A prova ainda é critério para bolsas do Programa Universidade Para Todos (ProUni), Financiamento Estudantil (Fies) e Ciência Sem Fronteiras.

Com 8,7 milhões de inscritos em 2014, esta é a maior edição do Enem. Do total de participantes, 20% estão concluindo o ensino médio neste ano e 57% já concluíram. Cerca de 1,4 milhão de estudantes (17%) ainda estão na educação básica e não se formarão neste ano. Farão a prova como treino.