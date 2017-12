Carteira Mundial do Estudante ganha função de cartão de crédito no exterior

A Carteira Mundial do Estudante ISIC traz agora um novo benefício a seus usuários. O documento, que ganhou um novo formato - transformou-se em ISIC Cash Passport - passa a ser multifuncional, permitindo, além da identificação estudantil, o uso como cartão de débito pré-pago bandeira MasterCard para saques e compras físicas ou online, no Brasil e no exterior.

De acordo com Daniel Gouvêa, gerente da ISIC Cash Passport no Brasil, a ideia de criar o novo modelo surgiu para suprir uma demanda dos estudantes que, ao realizar compras por meio de cartão de crédito, precisam apresentar um documento com foto. "Em viagens, os estudantes têm de andar com uma série de documentos", afirma. "Resolvemos simplificar a vida deles e unificar todas as funcionalidades em uma carteirinha única", diz Gouvêa.

O novo modelo da ISIC proporciona ainda o controle online da relação de compras, já que os usuários terão acesso a todas as informações relacionadas ao uso do seu cartão pela internet. O documento também vai possibilitar a ativação do cartão telefônico pré-pago internacional, que permite fazer ligações de qualquer telefone por um custo baixo. Inicialmente, a ISIC Cash Passport poderá ser recarregada em euro ou dólar e, em breve, em outras moedas.

Os documentos necessários para adquirir a carteira ISIC continuam os mesmos: comprovante de escolaridade do ano vigente de curso reconhecido pelo MEC, foto 3x4 e preenchimento do formulário, que pode ser retirado em uma das lojas do STB, escolas e universidades, ou ainda pelo site www.carteiradoestudante.com.br. O valor para a emissão do documento também permanece R$ 40.