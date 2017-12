Cartão de inscrição do Enem estará disponível a partir de segunda

SÃO PAULO - Os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2014 já poderão conferir seus cartões de confirmação de inscrição a partir da próxima semana. O sistema de consulta ao cartão estará disponível no site do exame na próxima segunda-feira, 27. Para acessar a plataforma, o participante deve informar CPF e senha para conferir e imprimir o documento.

Os cartões de inscrição enviados pelo Instituto de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão responsável pela prova, chegarão pelo correio a partir da próxima semana. Eles devem conter dados pessoais do participante – nome; cadastro de pessoa física (CPF); número de inscrição no Enem; data, hora e local de realização das provas; opção de língua estrangeira (inglês ou espanhol), necessidade de atendimento especializado ou específico (quando houver) e indicação de solicitação de certificação do ensino médio (se for o caso).

Em casos de cartões devolvidos, o Inep entrará em contato com os participantes por meio de SMS e mensagem eletrônica, por celular e e-mail informados ao instituto no ato da inscrição. Quem não receber o cartão, não conseguir imprimi-lo pela internet ou constatar erro no documento, deve entrar em contato com o atendimento ao participante, pelo telefone 0800 61 61 61.