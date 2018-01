Carreira de historiador tem diversas opções de atuação além do magistério

“Hoje, esse profissional pode trabalhar em museus, editoras de publicações institucionais e emissoras de TV”, exemplifica. “Muitos historiadores fazem pesquisa para novelas de época e para produção de documentários”, acrescenta Sylvia.

No caso de grandes companhias e multinacionais, é cada vez mais comum possuírem centros de memória ou documentação, diz a coordenadora, a fim de preservarem sua trajetória empresarial. “Devido a essa ampliação de opções de trabalho para o historiador, procuramos instrumentalizar o aluno, ensiná-lo a gerenciar informações que devem ser registradas em arquivos documentais. Por isso, ele precisa adquirir uma sólida formação como pesquisador”, diz a coordenadora e professora de metodologia.

A aluna Jéssica Pereira Pinto, de 21 anos, vem constatando essas mudanças desde que entrou no curso (ela passou para o 4º ano em 2011). “Escolhi história pensando em dar aulas quando me formasse, mas descobri que há muitas outras alternativas”, diz Jéssica. “Posso trabalhar com pesquisa em arquivos de bibliotecas e estudar a obra de diferentes escritores.”

