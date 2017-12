Capes recomenda descredenciamento de 43 cursos de mestrado e doutorado no País

SÃO PAULO - A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) recomendou o descredenciamento de 43 cursos de mestrado ou doutorado no País. A Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Universidade de Brasília (UNB) foram as instituições com o maior número de recomendações de suspensão, 5 e 4, respectivamente.

A avaliação quadrienal feita pela órgão e o Ministério da Educação (MEC) foi divulgada nesta quarta-feira, 20. Os cursos com recomendação de descredenciamento perdem a validade nacional de seus diplomas para os novos alunos - aqueles que já estão cursando, terão o diploma validado. Na prática, isso significa o fechamento do programa.

Dos cinco programas de pós-graduação da USP que receberam a recomendação, três são da área de Letras e Linguística: estudos da tradução, estudos judaicos e árabes e literatura e cultura russa. Também foram incluídos os cursos de história econômica e de nutrição humana aplicada. A universidade tem 240 cursos de pós acadêmica.

A UFRJ teve quatro cursos com recomendação de suspensão: economia política aplicada, produtos bioativos e biociências, história das ciências e das técnicas de epistemologia e letras clássicas. Na UNB, foram os de botânica, transporte, sistemas mecatrônicos e desenvolvimento, sociedade e cooperação internacional.

Ao todo no País são 3.472 programas de pós-graduação acadêmica. Dos 43 com recomendação de suspensão, apenas três são de faculdades particulares, dois da PUC-SP e um da Faculdade de Medicina de Jundiaí.

Segundo a Capes, na primeira etapa da avaliação, 119 cursos haviam recebido a recomendação. No entanto, elas pediram reconsideração da nota recebida e conseguiram rever a avaliação.

Ainda de acordo com a Capes, as notas da avaliação são importantes para que os estudantes possam escolher os cursos aos quais pretendem se candidatar. As notas também são utilizadas para o direcionamento de políticas de auxílio de agências de fomento.

Outras importantes instituições do País também tiveram recomendação de suspensão, como a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), a Federal de Minas Gerais (UFMG) e a Federal Fluminense (UFF).

Veja a lista dos 43 cursos que receberam recomendação de suspensão: