Capes divulga valor das bolsas para quem for estudar no exterior

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) divulgou nesta terça-feira, 11, no Diário Oficial da União os valores de benefícios que poderão ser pagos a brasileiros que forem ao exterior para estudar e a quem venha ao Brasil pelo mesmo motivo. A publicação inclui bolsas de graduação, pós-graduação e também de especialização para professores da educação básica.

Para obter uma dessas bolsas é preciso se candidatar de acordo com as regras dos editais de seleção da Capes, disponíveis no site www.capes.gov.br. As bolsas para brasileiros que forem ao exterior podem chegar a US$ 5 mil mensais (professores de ensino superior que forem para os Estados Unidos). Para estudantes de graduação, o valor é 870 dólares, euros ou libras, dependendo do país escolhido. Já para doutorandos, a quantia chega a 1,3 mil nas mesmas moedas.

A Capes pode auxiliar os pesquisadores com as despesas de instalação, por meio de um benefício no mesmo valor da bolsa obtida. Adicionais poderão ser pagos a quem tiver dependentes e a quem se mudar para uma cidade listada pela portaria como de alto custo. O seguro-saúde também poderá ser custeado pela coordenação.

A publicação no Diário Oficial da União traz ainda os valores pagos pelas bolsas do Programa Ciência Sem Fronteiras, que vai da graduação (870 dólares, euros ou libras) ao estágio pós-doutoral (2,1 mil dólares ou euros). Com o objetivo de atrair jovens talentos e pesquisadores visitantes para as instituições do País, o programa prevê pagamento até R$ 7 mil mensais aos jovens aprovados e de R$ 14 mil para pesquisadores visitantes especiais, bolsas que também podem ser disputadas por brasileiros que estão no exterior.

Professores da educação básica que obtiverem o incentivo à capacitação no exterior receberão 1,3 mil dólares, euros ou libras, além do auxílio-instalação e do seguro-saúde.

Já estrangeiros que conseguirem vagas nas universidades brasileiras poderão concorrer a bolsas que variam de R$ 830 (graduandos) a R$ 3,7 mil (pós-doutorados). Professores visitantes poderão receber desde R$ 6.931,54 até R$ 24 mil, se ministrarem cursos na Escola de Altos Estudos.