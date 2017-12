Capes divulga lista de bolsistas estrangeiros

ordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) divulgou hoje o resultado do edital do Programa de Estudante-Convênio de Pós-Graduação (PEC-PG). No total, foram aprovadas 188 candidaturas a bolsas; 92 de doutorado para candidatos de diversos países e seis de mestrado para o Timor-Leste. Outras 90 candidaturas de mestrado vão receber apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). O programa apoia estudantes de países em desenvolvimento a realizarem estudos de pós-graduação stricto sensu em instituições de ensino superior brasileiras. Foram priorizados os países que apresentaram candidatos no âmbito de programas nacionais de desenvolvimento socioeconômico acordados entre o Brasil e os países interessados. Participaram da seleção 29 países da África, Ásia e Oceania e 24 da América Latina e Caribe. O programa é uma parceria entre a Capes, o Ministério das Relações Exteriores e o CNPq. Leia aqui a lista dos aprovados.