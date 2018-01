Capes divulga calendário para avaliação de cursos de pós-graduação

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) divulgou nesta quarta-feira, 6, por meio de portaria no Diário Oficial da União, o calendário para a avaliação trienal dos cursos de pós-graduação em instituições públicas e privadas.

Os cursos serão avaliados em uma escala de 1 a 7. As instituições devem obter nota igual ou superior a 3 na avaliação da Capes para terem reconhecimento do Ministério da Educação (MEC) e autorização para expedir diplomas de mestrado e/ou doutorado com validade nacional . O resultado valerá para os próximos três anos.

De acordo com o calendário divulgado, a coleta de dados sobre os cursos oferecidos em 2012 inicia-se em 25 de fevereiro e vai até 25 de abril pela internet. A documentação necessária pode ser conferida no site www.capes.gov.br/avaliacao/coleta-de-dados.

As instituições que desejarem o reconhecimento de novos programas e cursos de pós-graduação devem enviar as propostas a partir de 27 de fevereiro, observando as datas para envio relativo a mestrado profissional (de 27 de fevereiro a 4 de abril) e mestrado e doutorado acadêmicos (1.º de abril a 9 de maio).

A avaliação dos documentos será feita de 30 de setembro a 25 de outubro e os resultados serão divulgados no período de 18 a 29 de novembro. Do dia 3 de dezembro a 10 de janeiro de 2014, será possível pedir reconsideração da avaliação trienal.