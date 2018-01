Capes apoia projetos de pesquisa entre Brasil e Espanha

Pesquisadores interessados em participar de projetos conjuntos de pesquisa entre instituições de ensino superior brasileiras e espanholas têm até o dia 21 de setembro para se inscrever no programa promovido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e pela Direção Geral de Universidades (DGU), vinculada ao Ministério da Educação, Cultura e Desportos (MECD) da Espanha.

O programa tem como objetivo apoiar projetos de pesquisa que promovam a formação em nível de pós-graduação e o aperfeiçoamento de docentes e pesquisadores. As pesquisas selecionadas deverão ter início já em 2013.

De acordo com o edital nº 40/2012, serão priorizadas as áreas de ciências econômicas, educação, matemática, ciências biológicas, meio ambiente, ciências do mar, tecnologia, tecnologia de alimentos, química, psicologia, agricultura e controle de pragas e ciências do esporte.

As propostas dos pesquisadores brasileiros devem estar vinculadas a um programa de pós-graduação avaliado pela Capes, ter caráter inovador e prever a publicação conjunta de artigos científicos, entre outros requisitos. A equipe deverá contar com, no mínimo, dois docentes doutores vinculados a um programa de pós-graduação, além do coordenador, que deve ser detentor do título de doutor há pelo menos cinco anos.

O edital prevê a seleção de projetos nas modalidades conjunto de pesquisa, missões de trabalho e missões de estudo. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, mediante preenchimento de formulário.

* Com informações da Assessoria de Imprensa do MEC