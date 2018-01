Candidatos que não receberam cartão de confirmação do Enem devem imprimir documento pela internet

Os candidatos que não receberam o cartão de confirmação de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) devem imprimir o documento no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). A apresentação é obrigatória no dia da prova, segundo o edital.

O prazo para recebimento do cartão por meio dos Correios terminou na segunda-feira, 25. Além do número da inscrição, o documento traz também as informações sobre o local onde o estudante fará as provas, marcadas para 6 e 7 de novembro.

No sábado, 6, as provas serão de Ciências da Natureza e Humanas, cada uma com 45 questões. No domingo, 7, os candidatos serão avaliados em Matemática e Linguagens e Códigos, cada uma com 45 questões, além da redação. O exame começa às 13h (horário de Brasília) e os portões serão fechados às 12h55.

Quem tiver dúvida, pode entrar em contato com o Inep pelo Fala Brasil – 0800 616161. No site, também há uma seção que responde às principais dúvidas dos participantes.