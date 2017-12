Candidatos pré-selecionados para o ProUni devem comprovar informações até dia 3 de agosto Os candidatos pré-selecionados em terceira chamada para receber uma bolsa do Programa Universidade para Todos (ProUni) devem comparecer até amanhã (3) às instituições de ensino para as quais foram selecionados e comprovar as informações prestadas durante as inscrições. A lista dos documentos que precisam ser apresentados está disponível no site do programa.