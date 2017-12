Candidatos poderão alterar município onde farão o Enem

Os candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que quiserem alterar o município escolhido para realizar a prova poderão fazer a mudança a partir de quarta-feira, 7, no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). O Ministério da Educação (MEC) confirmou a nova data do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As provas serão nos dias 5 e 6 de dezembro.

Quando foram divulgados os antigos locais de prova, o Inep recebeu reclamações de candidatos afirmando que tinham sido alocados em municípios diferentes daqueles em que moravam. Segundo o instituto, alguns candidatos tinham selecionado o município errado no momento da inscrição. Foram recebidas cerca de 400 ocorrências desse tipo.

Segundo o ministro Fernando Haddad, o horário das provas está mantido. Os exames começam às 13h (horário de Brasília), tanto no sábado como no domingo. Os locais de prova definitivos deverão ser anunciados posteriormente pelo MEC. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 61 61 61.