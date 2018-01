Candidatos podem consultar locais do Enem online

Os 4,6 milhões de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2010 já podem consultar pela internet os locais onde farão prova. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) tinha como prazo até segunda-feira, 25, para enviar para a casa dos participantes o cartão de confirmação que também traz essas informações. Caso o candidato não tenha recebido o documento, pode fazer ele próprio a consulta na página do Enem. Para ter acesso ao módulo de consulta, o estudante precisa informar seu CPF e a senha cadastrada durante a inscrição no Enem.

O exame, que será aplicado nos dias 6 e 7 de novembro, terá 180 questões de múltipla escolha e uma redação. No sábado (6), as provas serão de ciências da natureza e humanas, cada uma com 45 questões. No domingo (7), os candidatos serão avaliados em matemática e linguagens, cada uma com 45 questões, além da redação.