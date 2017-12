Candidatos na lista de espera do Sisu começam a ser chamados nesta quarta

Estadão.edu, com informações do MEC,

As instituições públicas de educação superior que tiverem vagas remanescentes pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para este segundo semestre podem convocar os candidatos integrantes da lista de espera a partir desta quarta-feira, 25. O período para os estudantes manifestarem interesse em participar dessa lista, aberto no dia 13 último, foi encerrado na sexta, dia 20.

A convocação para as vagas remanescentes será feita diretamente pelas instituições de ensino. O estudante que integra a lista deve verificar se foi convocado pela internet, na página da instituição para a qual fez a opção de curso.

Por meio do sistema informatizado do Sisu, instituído em janeiro de 2010 pelo Ministério da Educação, instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a candidatos participantes do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem). No período de matrículas do processo deste segundo semestre, o sistema registrou 642.878 candidatos às 30.548 vagas oferecidas em 56 instituições de 21 unidades da Federação. Foram feitas 1.245.437 inscrições — cada candidato poderia optar por até dois cursos.