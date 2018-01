Candidatos já têm acesso às notas de corte no site do Sisu

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Ministério da Educação registrou até as 20 horas desta segunda-feira, 7, mais de 809,6 mil inscritos. O número supera o total do primeiro dia do ano passado: em 2012, foram 798 mil inscritos no primeiro dia. O total de inscrições já ultrapassa a marca de 1,5 milhão. Isso porque cada candidato pode fazer até duas opções de curso.

Desde a madrugada desta terça-feira, 8, os candidatos inscritos têm acesso à nota de corte de cada um dos cursos oferecidos. A nota de corte, calculada uma vez por dia, é medida com base no número de vagas disponíveis e no total dos candidatos inscritos naquele curso, por modalidade de concorrência.

O Sisu (http://sisualuno.mec.gov.br/) será utilizado para preencher 129.319 vagas em 3.752 cursos de 101 instituições públicas de educação superior. Podem se candidatar às vagas os estudantes que prestaram o Enem 2012 e não tiraram zero na prova de redação. A oferta de vagas por cidade, instituição e curso pode ser consultada no site http://sisu.mec.gov.br/.

O candidato pode fazer até duas opções de curso. No momento da inscrição, terá de especificar, pela ordem de preferência, o curso ao qual pretende concorrer e de que forma — por meio de cotas, de outras políticas afirmativas adotadas pelas instituições participantes do sistema ou pela ampla concorrência.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao longo do período de inscrições, que vai até as 23h59 do dia 11, o estudante pode alterar ou cancelar as opções feitas.

A primeira chamada de selecionados está prevista para sair no dia 14. Os convocados devem fazer a matrícula nos dias 18, 21 e 22. A segunda chamada será divulgada no dia 28, com matrícula em 1.º, 4 e 5 de fevereiro.

Os estudantes que não forem selecionados nas duas primeiras convocações podem aderir à lista de espera. As instituições de ensino participantes do Sisu usam essa lista para convocar candidatos a vagas remanescentes. O prazo de adesão vai de 28 deste mês a 8 de fevereiro. Caso ainda haja vaga no curso de primeira opção, o candidato será convocado pela instituição que tenha a vaga disponível.