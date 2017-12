Candidatos já podem pedir isenção da taxa de inscrição da Fuvest

SÃO PAULO - A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), responsável pelo processo seletivo para a Universidade de São Paulo (USP), abriu nesta segunda-feira, 14, as inscrições para os interessados em participar do programa de isenção total ou parcial da taxa de inscrição. O benefício é concedido aos canidatos que comprovem baixa renda.

Os pedidos poderão ser enviados até 10 de agosto. As inscrições deverão ser feitas no site da Fuvest, em que o estudante deve preencher o formulário específico. Devem ser anexadas cópias dos comprovantes da situação socioeconômica do candidato.

Para solicitar a isenção total da taxa, o estudante deve comprovar renda individual (no caso de ser responsável pelo próprio sustento e residir sozinho) ou que pertence a uma família com renda máxima de R$ 1.182 por indivíduo. Para obter 50% de redução, esses valores são de R$ 1.182,01 a R$ 2.206.

Os resultados dos pedidos devem ser divulgados no site da Fuvest até 21 de agosto. Os beneficiados devem fazer a inscrição para o vestibular no período de 21 de agosto a 9 de setembro. Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail isentos@usp.br.

A primeira fase da Fuvest 2016 será em 29 de novembro. A USP avalia usar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como alternativa de ingresso na universidade.