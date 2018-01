Candidatos já podem consultar nota do Enem 2013

Os 5 milhões de participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2013 já podem consultar seus resultados individuais a partir deste sábado, dia 4. A consultar é feita pelo site www.inep.gov.br.

A nota do Enem é a porta de entrada exclusiva para 171 mil vagas em instituições públicas de ensino superior, sobretudo federais, neste primeiro semestre. A inscrição no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que centraliza as vagas, abre na segunda-feira, dia 6. A inscrição ocorre pelo site sisu.mec.gov.br.

O desempenho no Enem também é usado na obtenção de bolsas de estudos em faculdades particulares pelo Programa Universidade Para Todos (ProUni) e para financiamento estudantil federal (Fies). Ainda serve para certificação do ensino médio e para participação no Programa Ciência Sem Fronteiras, de bolsas no exterior.

O candidato que fez o Enem tem acesso a cinco notas: a da redação, que vai de 0 a 1.000, e das quatro áreas da prova (Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Matemática e Linguagens). Por causa do modelo matemático adotado na correção do Enem, chamdo Teoria da Resposta ao Item (TRI), as notas das áreas não chegam a 1.000 (a escala com as notas mínimas e máximas ainda será divulgada) e a pontuação não corresponde exatamente ao número de acertos.

Como a prova divide as questões em níveis de dificuldade, a nota depende também de quais itens foram acertados. Dois participantes com o mesmo total de acertos podem ter, portanto, notas diferentes por causa da diferença de dificuldade das questões.

No Sisu, algumas instituições podem dar peso diferenciado para alguma área da prova na seleção de determinados cursos. Mas, em geral, a média para se chegar à nota de corte é obtida com as cinco notas (somadas e divididas por cinco).

Confira o calendário:

Inscrições no Sisu:

De 6 a 10 de janeiro

Divulgação dos resultados da 1ª chamada:

13 de janeiro de 2014

Matrícula da 1ª chamada:

Dias 17, 20 e 21 de janeiro de 2014

Divulgação dos resultados da 2ª chamada:

27 de janeiro de 2014

Matrícula da 2ª chamada:

31 de janeiro, 3 e 4 de fevereiro de 2014

Inscrição na lista de espera (somente para a 1ª opção de curso):

27 de janeiro até 7 de fevereiro de 2014